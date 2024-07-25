По предварительной информации, злоумышленник обрабатывал порядка 5-6 заявок в день.

Полиция Костромы возбудила уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 20-летний уроженец Узбекистана оказывал содействие другим иностранцам в оформлении и приобретении подложных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Фигурант получал заказ от соотечественников и выходцев из других стран ближнего зарубежья, а затем связывался с лабораторией, изготавливающей поддельную печатную продукцию.

По предварительной информации, злоумышленник обрабатывал порядка 5-6 заявок в день. Его задержали в Москве по месту жительства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области пресекли деятельность лаборатории по производству мефедрона.

Видео: УМВД по Костромской области