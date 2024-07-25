По данным следствия, двое злоумышленников по указанию неустановленного куратора приобрели частный дом с целью производства наркотиков.

В Курганской области пресекли деятельность лаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, двое жителей Забайкальского края по указанию неустановленного куратора приобрели в одном из населенных пунктов Каргапольского округа частный дом с целью производства наркотиков. Злоумышленники получили необходимое оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенного вещества.

В доме фигурантов в ходе обысков обнаружили и изъяли около 50 кг мефедрона, оборудование для производства наркотических средств и 150 полимерных канистр различного объема с химическими жидкостями внутри. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД России по Курганской области