В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина.

Полиция Приморья работает на месте смертельного ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 24 июля на трассе "Владивосток – Находка – Силинский". По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Toyota Wish выезжала со второстепенной дороги на главную и "не предоставила преимущество в движении" водителю автомобиля Toyota Hilux Surf. В результате столкновения вторая иномарка опрокинулась.

В результате ДТП пассажирка Toyota Hilux Surf скончалась на месте от полученных травм. Также сообщается о получившей травмы восьмилетней девочке, которой назначено амбулаторное лечение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы взорвался автомобиль.

Видео: УМВД по Приморскому краю