Полиция Приморья работает на месте смертельного ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел 24 июля на трассе "Владивосток – Находка – Силинский". По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Toyota Wish выезжала со второстепенной дороги на главную и "не предоставила преимущество в движении" водителю автомобиля Toyota Hilux Surf. В результате столкновения вторая иномарка опрокинулась.
В результате ДТП пассажирка Toyota Hilux Surf скончалась на месте от полученных травм. Также сообщается о получившей травмы восьмилетней девочке, которой назначено амбулаторное лечение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее мы сообщали, что на севере Москвы взорвался автомобиль.
Видео: УМВД по Приморскому краю
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