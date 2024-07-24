На севере Москвы взорвался автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash".
Инцидент произошел утром 24 июля во дворе на Синявинской улице. Отмечается, что взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. Внутри салона иномарки в момент взрыва находились двое человек. Одному из них, мужчине, оторвало ступни. Пострадавших экстренно увезли в Боткинскую больницу. Также взрывной волной зацепило пять стоящих рядом машин. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что три человека пострадали в ДТП в Приморском крае.
Видео: Telegram / Mash
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Мужчине взрывом оторвало ноги но он выжил!...По ходу у мужчины при себе были жгуты и он сразу перетянул остатки ног жгутами а потом так же в сознании дождался скорую и адекватно обосновал всё случившееся и своё состояние здоровья так как скорее всего от уколов обезболивания отказался у него не было болевого шока и скорее всего он был бодр и весел!