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На севере Москвы взорвался автомобиль

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Внутри салона иномарки в момент взрыва находились двое человек.

На севере Москвы взорвался автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash".

Инцидент произошел утром 24 июля во дворе на Синявинской улице. Отмечается, что взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. Внутри салона иномарки в момент взрыва находились двое человек. Одному из них, мужчине, оторвало ступни. Пострадавших экстренно увезли в Боткинскую больницу. Также взрывной волной зацепило пять стоящих рядом машин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что три человека пострадали в ДТП в Приморском крае.

Видео: Telegram / Mash

Теги: автомобиль, взрыв, москва, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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матвеев анатолий
Сегодня 8:54

Мужчине взрывом оторвало ноги но он выжил!...По ходу у мужчины при себе были жгуты и он сразу перетянул остатки ног жгутами а потом так же в сознании дождался скорую и адекватно обосновал всё случившееся и своё состояние здоровья так как скорее всего от уколов обезболивания отказался у него не было болевого шока и скорее всего он был бодр и весел!

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