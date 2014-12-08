Три человека пострадали в ДТП в Приморском крае

Все пострадавшие были госпитализированы.

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем и автобусом в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 21 июля в районе 82-го км дороги Артем – Находка – порт Восточный. По предварительной информации, водительница Suzuki SX4 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с пассажирским автобусом. Предварительно, в автобусе находились 15 пассажиров.

В результате ДТП пострадали водительница легковушки и два пассажира автобуса. Все пострадавшие были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, назначены исследования.

Ранее мы сообщали, что при столкновении лодок под Самарой пострадали пять человек.

Видео: Полиция Приморья