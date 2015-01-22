Следователи проводят проверку по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

При столкновении лодок под Самарой пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.

Инцидет произошел днем 20 июля на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка". Пассажирское судно "Валдай" столкнулось с легкомоторной лодкой. В результате происшествия погибших нет. Следователи проводят проверку по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

Ранее мы сообщали, что в Иркутске по подозрению в коммерческом подкупе задержан руководитель общественной организации.

Видео: Telegram / Приволжская транспортная прокуратура