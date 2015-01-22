При столкновении лодок под Самарой пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.
Инцидет произошел днем 20 июля на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка". Пассажирское судно "Валдай" столкнулось с легкомоторной лодкой. В результате происшествия погибших нет. Следователи проводят проверку по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".
Ранее мы сообщали, что в Иркутске по подозрению в коммерческом подкупе задержан руководитель общественной организации.
Видео: Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
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