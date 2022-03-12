Воспитатели спрятали детей в укрытиях во время ракетной угрозы в Самаре

Особые меры предосторожности предприняли в детских садах, где находится много воспитанников.

Сотрудники дошкольных учреждения приняли решение спрятать детей в укрытиях во время угрозы ракетной атаки в Самаре. Об этом "Российской газете" сообщали горожане.

Угрозу объявили около 7:05 (6:05 по московскому времени). В это время многие горожане уже привели своих детей в сады. Воспитатели сообщили о том, что все группы отвели в укрытия в чатах детсадов. Родителям рекомендовали следить за информацией и сохранять спокойствие.

Некоторые очевидцы рассказали, что застали сигнал ракетной опасности на трамвайных остановках. В то же время приостановили движение всего общественного транспорта. Режим "Ракетная опасность" продлился 48 минут.

Ранее мы сообщали что беспилотники ВСУ атаковали город Нижнекамск в Республике Татарстан, пострадали два человека.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)