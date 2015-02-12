Ряд предприятий Нижнекамска повреждены при атаке БПЛА ВСУ, есть пострадавшие

В администрации региона раскрыли последствия атаки БПЛА ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали город Нижнекамск в Республике Татарстан. В результате таких ударов со стороны противника есть пострадавшие в российском регионе. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы главы Татарстана. Местные чиновники добавили, что жители получили легкие травмы. Кроме этого зафиксирован ряд повреждений на предприятиях.

Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия. На некоторых участках есть пострадавшие. Травмы легкой степени. Им уже оказана вся необходимая медицинская помощь. пресс-служба правтельства Татарстана

Татарстан: в Альметьевске, Лениногорске и Бугульме объявили угрозу атаки БПЛА.

Фото: Вконтакте / Правительство Республики Татарстан