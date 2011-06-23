По данным следствия, 43-летний подозреваемый требовал 2 млн рублей за неосуществление проверок.

В Иркутске по подозрению в коммерческом подкупе задержан руководитель общественной организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, 43-летний подозреваемый требовал от представителя одной из строительных компаний 2 млн рублей за неосуществление проверок с его стороны. После поступления требований специалист застройщика обратился в полицию. Отмечается, что в момент передачи председателю правозащитной организации меченых купюр руководитель был задержан правоохранителями. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: ГУ МВД России по Иркутской области