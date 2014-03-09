В Калининградской области пресекли деятельность подпольного наркоплантатора. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, в незаконном обороте запрещённых веществ подозревают 43-летнего мужчину. В ходе обыска на территории его домовладения в поселке Яблоневка оперативники обнаружили несколько самодельных парников. Отмечается, что задержанный оснастил помещение искусственным освещением, вентиляцией и приборами для поддержания температуры.
Всего полицейские изъяли 12 кустов наркосодержащих растений и девять мешков с марихуаной. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали афериста, продавшего пенсионеру поддельные гаджеты под видом брендовых.
Видео: УМВД по Калининградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все