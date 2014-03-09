Всего полицейские изъяли 12 кустов наркосодержащих растений и девять мешков с марихуаной.

В Калининградской области пресекли деятельность подпольного наркоплантатора. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в незаконном обороте запрещённых веществ подозревают 43-летнего мужчину. В ходе обыска на территории его домовладения в поселке Яблоневка оперативники обнаружили несколько самодельных парников. Отмечается, что задержанный оснастил помещение искусственным освещением, вентиляцией и приборами для поддержания температуры.

Всего полицейские изъяли 12 кустов наркосодержащих растений и девять мешков с марихуаной. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали афериста, продавшего пенсионеру поддельные гаджеты под видом брендовых.

Видео: УМВД по Калининградской области

