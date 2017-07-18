В Москве задержали афериста, продавшего пенсионеру поддельные гаджеты под видом брендовых

При разбирательстве задержанный признался, что приобрел подделки на рынке за 25 тысяч рублей.

В Москве полицейские задержали афериста, продавшего пенсионеру поддельные гаджеты под видом брендовых. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным ведомства, 39-летний приезжий подошел на улице к пожилому гражданину, представившись владельцем компании по продаже телефонов и электронных гаджетов. Он предложил потерпевшему приобрести брендовые устройства по низкой цене. Аферист показал несколько смартфонов, планшет, электронные часы и наушники известных марок на общую сумму 300 тысяч рублей, но в связи с ликвидацией фирмы готов был отдать все в три раза дешевле.

Пенсионер заплатил злоумышленнику 105 тысяч рублей, но вскоре увидел, что гаджеты являются поддельными. При разбирательстве задержанный признался, что приобрел подделки на рынке за 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что житель Пензенской области уличен в незаконной рубке деревьев на сумму около 7 млн рублей.

Видео: Telegram / МДВ МЕДИА