Петербуржец обманул трех девушек на 1,6 млн рублей после знакомства в соцсетях

За время общения одна из потерпевших перевела мошеннику более миллиона рублей.

Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Жителя Петербурга признали виновным в хищении более 1,6 млн рублей у трех доверчивых девушек.

Как рассказали в объединенной пресс‑службе судов Петербурга, мужчина обманывал своих жертв с декабря 2023 года по май 2025 года. Он знакомился с девушками в соцсетях и мессенджерах, втирался к ним в доверие, а затем под разными предлогами выманивал у них деньги.

Одна из потерпевших поверила в историю о бизнесе по выкупу и перепродаже автомобилей. Фигурант пообещал оформить все договоренности расписками, и девушка перевела ему 226,2 тыс. рублей. Второй жертве мошенник предложил регулярно оказывать материальную поддержку. Чтобы убедить ее, он прислал фото чека о якобы выполненном переводе. Когда деньги не поступили, обвиняемый объяснил это "блокировкой операции" и попросил дополнительные средства для ее "разблокировки". Он также уверял, что позже вернет всю сумму с процентами за счет прибыли от автобизнеса, и просил деньги на бытовые нужды. В итоге девушка отправила ему почти 1,11 млн рублей.

По аналогичной схеме петербуржец обманул и третью девушку. Сначала он прислал фото чека на 5 тыс. рублей, а потом стал просить деньги для "разблокировки" операции и возврата средств. В результате она перевела ему 289 тыс. рублей.

Суд установил, что злоумышленник изначально не планировал выполнять свои обещания, а полученные деньги тратил по собственному усмотрению. Подсудимый полностью признал вину. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и с мужчины взыскали 1 млн 625 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что житель Бурятии после знакомства с петербурженкой лишился 28 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)