В Якутии раскрыли телефонную аферу на три миллиона рублей, совершенную два года назад

Аферисты убедили менеджера филиала салона связи совершить 10 "тестовых" переводов по 300 тысяч рублей каждый.

В Якутии сотрудники полиции раскрыли телефонную аферу на три миллиона рублей, совершенную два года назад. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в 2024 году аферисты от имени IT-специалистов убедили менеджера филиала салона связи в селе Бердигестях совершить 10 "тестовых" переводов по 300 тысяч рублей каждый. Оперативники вышли на двух жителей Санкт-Петербурга. У одного из подозреваемых изъяли более 240 банковских карт и телефоны. Второго обнаружили в съемной квартире в Ленобласти.

Отмечается, что злоумышленники действовали по четкой схеме. Пока один имитировал проверку платежных систем, второй искал контакты салонов связи и обналичивал деньги через подставные карты. Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает устанавливать все эпизоды их преступной деятельности.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)