Из них 57 нелегалов будут выдворены за пределы РФ.

В Подмосковье задержали женщину за организацию незаконного проживания 89 нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, в деревне Есипово выявили несколько строений с подвалами, переоборудованных под хостел. Отмечается, что внутри этих строений в антисанитарных условиях нелегально проживали уроженцы государств ближнего зарубежья и Южной Азии. В результате рейда в территориальный орган внутренних дел были доставлены 107 иностранных граждан.

В отношении 89 приезжих составили административные протоколы. Каждому правонарушителю назначили штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей, а 57 из них будут выдворены за пределы РФ. Также полицейские задержали 37-летнюю собственницу помещений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция проверила мигрантов на стройках в Московском районе.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция