Сегодня, 8:48
Полиция проверила мигрантов на стройках в Московском районе

Около 60 человек были доставлены в отделы.

Полицейские проверили стройки в Московском районе Петербурга. Речь идет об объектах на Среднерогатской и Кубинской улицах, где в качестве рабочей силы задействованы мигранты, сообщили в МВД России. 

В мероприятии поучаствовали около 100 правоохранителей. Территории сначала осмотрели с помощью квадрокоптера, чтобы детально сориентироваться на местности, потом в дело вступили кинологи. Всего проверке подверглись порядка 500 иностранцев. Примерно 60 человек были доставлены в отделы. 

В отношении 40 мигрантов составлены административные протоколы за несоблюдение требований законодательства. 

Подобные оперативно-профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе и направлены на контроль миграционной обстановки и поддержание правопорядка в городе.

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перекрыли канал незаконной миграции через юридическую фирму. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

