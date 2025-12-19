Полиция проверила мигрантов на стройках в Московском районе

Около 60 человек были доставлены в отделы.

Полицейские проверили стройки в Московском районе Петербурга. Речь идет об объектах на Среднерогатской и Кубинской улицах, где в качестве рабочей силы задействованы мигранты, сообщили в МВД России.

В мероприятии поучаствовали около 100 правоохранителей. Территории сначала осмотрели с помощью квадрокоптера, чтобы детально сориентироваться на местности, потом в дело вступили кинологи. Всего проверке подверглись порядка 500 иностранцев. Примерно 60 человек были доставлены в отделы.

В отношении 40 мигрантов составлены административные протоколы за несоблюдение требований законодательства.

Подобные оперативно-профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе и направлены на контроль миграционной обстановки и поддержание правопорядка в городе. Пресс-служба МВД

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перекрыли канал незаконной миграции через юридическую фирму.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти