В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции через юридическую фирму

В Центральном районе Санкт-Петербурга пресечён канал организации незаконной миграции. По данным УМВД по городу, уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего иностранца — генерального директора юридической компании, его 39-летней помощницы и 43-летней руководительницы строительной фирмы.

Как установили сотрудники УФСБ и Росгвардии, злоумышленники занимались массовой фиктивной постановкой мигрантов на учёт. Они находили нелегальных приезжих из стран Центральной Азии и вносили в документы заведомо ложные сведения о их месте фактического пребывания в России. После этого документы передавались в регистрирующие органы для их незаконной постановки на миграционный учет, сообщили в пресс-службе УМВД.

В результате такой схемы на учёт было незаконно поставлено более 15 иностранных граждан. За свои "услуги" преступная группа получила около 250 тысяч рублей. В отношении фигурантов следствие возбудило уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое других дали подписку о невыезде.

Фото: Piter.TV