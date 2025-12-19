Двух жителей Петербурга оштрафовали за пикет с баннерами в центре

Пикет в Овсянниковском саду обернулся штрафами для горожан.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штрафы двум мужчинам за проведение несогласованного пикета в центре города вечером 29 января.

Как сообщила 30 января руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, к административной ответственности привлекли двух горожан, проводивших публичное мероприятие в Овсянниковском саду. Мужчины использовали белые баннеры с черными надписями, закрепляли их на ограждениях и запускали воздушные шары с текстами.

В сообщении указано, что участники "умышленно провели публичное мероприятие в форме пикетирования с целью подрыва политического режима". Уведомление о проведении акции в адрес городских властей подано не было. Суд признал Сергея Хачатряна и Владислава Арсентьева виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Каждому из них назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

В пресс-службе напомнили, что действующее законодательство предусматривает обязательное уведомление органов власти о проведении публичных мероприятий за 10–15 дней до их начала. Организаторы обязаны согласовать место и время проведения, обеспечить безопасность и соблюдение установленного регламента. Также отмечается, что в Санкт-Петербурге продолжают действовать ограничения, в том числе запрет на проведение несогласованных пикетов.

Ранее мы рассказывали о том, что на 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга.

Фото: Piter.TV