На 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга
Сегодня, 16:49
Соучастник должен был искать наркотические средства и передавать их подсудимому.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю, которого признали виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом пишет 4 декабря телеканал "Санкт-Петербург"

В феврале фигурант договорился со своим знакомым наладить совместную торговлю запрещенными веществами ради заработка. Соучастник должен был искать наркотические средства и передавать их подсудимому. Последний собирался сбывать наркотики через закладки. В результате обвиняемый получил свыше 60 граммов "запрещенки", однако его вовремя задержали полицейские. 

Вину мужчина признал и получил от суда 8 лет колонии строгого режима. 

Фото: Piter.TV 

