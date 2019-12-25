На 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга

Соучастник должен был искать наркотические средства и передавать их подсудимому.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю, которого признали виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом пишет 4 декабря телеканал "Санкт-Петербург".

В феврале фигурант договорился со своим знакомым наладить совместную торговлю запрещенными веществами ради заработка. Соучастник должен был искать наркотические средства и передавать их подсудимому. Последний собирался сбывать наркотики через закладки. В результате обвиняемый получил свыше 60 граммов "запрещенки", однако его вовремя задержали полицейские.

Вину мужчина признал и получил от суда 8 лет колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV