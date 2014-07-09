В Москве ликвидировали узел связи телефонных аферистов и задержали двух его операторов

В Москве сотрудник полиции ликвидировали узел связи телефонных аферистов и задержали двух его операторов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, 35-летний житель Рязанской области и его 43-летняя знакомая жительница столицы откликнулись в одном из мессенджеров на предложение о высокооплачиваемой работе с ежедневной оплатой. Через службу доставки они получили терминал пропуска трафика, который разместили в арендованной квартире на Дубравной улице, подключили к сети и обеспечивали его непрерывную работу.

Отмечается, что аферисты с помощью данного оборудования осуществляли обзвон граждан РФ с целью хищения их денежных средств. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более 50 сим-карт, один сим-бокс, роутеры и ноутбуки. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве