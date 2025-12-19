В Подпорожье задержали сотрудника салона связи, укравшего 200 тыс. с карты пенсионера

По версии следствия, обманным путём 19-летний парень завладел данными карты 77-летнего клиента и списал средства в течение месяца.

В Подпорожье Ленинградской области полиция задержала 19-летнего сотрудника салона сотовой связи, подозреваемого в хищении более 200 тысяч рублей с банковской карты пожилого клиента. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, 77-летний пенсионер обратился в полицию 24 января с заявлением о краже. Он сообщил, что в период с 23 декабря 2025 года по 23 января 2026 года с его банковского счета было несанкционированно списано 200 266 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что мужчина ранее обращался за услугами в один из салонов связи на проспекте Ленина в Подпорожье. В тот же день, 24 января, около 21:00, возле дома на Свирской улице был задержан 19-летний сотрудник этого салона.

По предварительной версии, молодой человек, воспользовавшись служебным положением, обманным путём завладел реквизитами банковской карты клиента и в течение месяца производил списания. По факту произошедшего следственным отделом по Подпорожскому району возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершённая с банковского счёта). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: Piter.TV