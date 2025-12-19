В петербургской школе № 575 у повара нашли туберкулёз

Учащиеся пожаловались, что после этого их массово отправили на проверку, но в учреждении не вводили карантин.

В школе № 575 Приморского района Санкт-Петербурга выявлен случай открытой формы туберкулеза у сотрудника пищеблока. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на учащихся, которые обратились с жалобой к депутату Екатерине Мизулиной, и официальное подтверждение Комитета по здравоохранению.

Подростки рассказали, что после обнаружения инфекции всех школьников "согнали" в поликлиники для обследования, однако официального катартина в учебном заведении объявлено не было.

В комздраве Петербурга подтвердили факт заболевания у повара. Сотрудника госпитализировали, он проходит лечение. Параллельно идет обследование школьников. В учреждении провели дезинфекцию. Обследование прошли почти все контактные лица. Для этого на место выезжала передвижная флюорографическая установка Городского туберкулезного диспансера. По заверениям властей, других случаев туберкулеза в школе не выявлено.

Главный врач Городского туберкулезного диспансера Александр Пантелеев пояснил, что туберкулез не является карантинной инфекцией, поэтому закрытие школы не требуется. "Дезинфекцию там провели, теперь ситуация на контроле у Роспотребнадзора. Ни от кого ничего не скрывается", — заявил он, предположив, что слухи могут возникать из-за недостатка информации.

Ранее Piter.TV сообщали, что в Петербурге после ДТП иностранец ударил машину, а затем — инспектора ДПС.

Фото: Piter.TV