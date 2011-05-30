В Петербурге задержали блогера, обманывавшего детей ради данных банковских карт

Петербургский блогер признался в схеме с выманиванием денег у семей.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием доверия несовершеннолетних. Следственный комитет предъявил обвинение трем участникам схемы, в том числе местному блогеру, сообщает пресс-служба управления СКР по городу.

По данным следствия, блогер размещал видеоролики и проводил прямые эфиры, где публиковал номер телефона и ссылку на чат-бот. После перехода туда дети попадали в переписку с двумя сообщниками, которые под видом покупки внутриигровой валюты просили прислать фотографии банковских карт родителей и коды из смс-сообщений.

Получив доступ к данным, злоумышленники похищали деньги со счетов. Известно о не менее чем 10 эпизодах мошенничества. Потерпевшими стали семьи, чьи дети были в возрасте от 10 до 12 лет.

Все трое задержанных признали вину и дали показания. В СКР уточнили, что расследование продолжается, а фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в крупном размере.

Фото: Piter.TV