Подозреваемый нелегально спилил 57 дубов и 17 сосен на территории Сердобского участкового лесничества.

Житель Пензенской области уличен в незаконной рубке деревьев на сумму около 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в период с марта по апрель 2024 года подозреваемый нелегально спилил 57 дубов и 17 сосен на территории Сердобского участкового лесничества. Отмечается, что срубленные деревья мужчина перетаскивал к себе на придомовой участок и заготавливал из них дрова на зиму. Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания.

Ранее мы сообщали, что в Иванове за пособничество аферистам задержан рецидивист.

Видео: УМВД России по Пензенской области