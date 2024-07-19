Злоумышленник забрал полмиллиона рублей у пенсионера и перечислил их своим нанимателям.

В Иванове за пособничество аферистам задержан рецидивист. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 95-летнему пенсионеру позвонили неизвестные и сообщили, что его родственник якобы попал в ДТП и нуждается в деньгах, чтобы избежать уголовного дела.За наличными аферисты отправили ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчину. Злоумышленник забрал полмиллиона рублей у пенсионера и перечислил их своим нанимателям, оставив себе небольшой процент от суммы. Его противоправную деятельность пресекли полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы задержали обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Видео: УМВД России по Ивановской области