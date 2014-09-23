На юго-востоке Москвы задержали обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора. В пункте выдачи заказов на улице Перерва они забрали три картонные коробки, полученные от неизвестного отправителя из-за границы. На выходе из задержали правоохранители.
Отмечается, что внутри каждой коробки находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета. По результатам исследования выяснилось, что изъятое в своем составе содержит сильнодействующее вещество прегабалин общей массой свыше 72,5 кг. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Ставрополье задержали подозреваемых в серии краж ювелирных изделий из домовладений.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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