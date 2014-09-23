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На юго-востоке Москвы задержали обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере

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По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора.

На юго-востоке Москвы задержали обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора. В пункте выдачи заказов на улице Перерва они забрали три картонные коробки, полученные от неизвестного отправителя из-за границы. На выходе из задержали правоохранители.

Отмечается, что внутри каждой коробки находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета. По результатам исследования выяснилось, что изъятое в своем составе содержит сильнодействующее вещество прегабалин общей массой свыше 72,5 кг. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополье задержали подозреваемых в серии краж ювелирных изделий из домовладений.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, москва, незаконный оборот, сильнодействующие вещества
Категории: Лента новостей, Новости России,

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