По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора.

На юго-востоке Москвы задержали обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора. В пункте выдачи заказов на улице Перерва они забрали три картонные коробки, полученные от неизвестного отправителя из-за границы. На выходе из задержали правоохранители.

Отмечается, что внутри каждой коробки находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета. По результатам исследования выяснилось, что изъятое в своем составе содержит сильнодействующее вещество прегабалин общей массой свыше 72,5 кг. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА