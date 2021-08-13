Всего подельники совершили восемь краж на общую сумму более 3,5 млн рублей.

В Ставрополье задержали подозреваемых в серии краж ювелирных изделий из домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев двое злоумышленников из Краснодарского края приезжали в соседний регион, подыскивали дома, а затем во время отсутствия хозяев проникали в жилища и похищали различные украшения. Всего подельники совершили восемь краж на общую сумму более 3,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабителей задержали в Армавире. При обысках по местам их жительства было изъято несколько десятков наименований ювелирных изделий, телефоны и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье установили подозреваемую в краже с помощью ДНК на окурке сигареты.

Видео: Полиция Ставрополья