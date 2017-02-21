Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей.

В Подмосковье установили подозреваемую в краже с помощью ДНК на окурке сигареты. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 44-летняя женщина вместе со своей сообщницей под видом соцработниц пришли домой к пенсионеру из Сергиева Посада. Под предлогом мнимой денежной реформы, предполагающей замену купюр старого образца на новые, злоумышленницы убедили пожилого мужчину показать им все сбережения. Пока одна из подельниц отвлекала потерпевшего, вторая похитила деньги, после чего обе скрыли.

Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей. Одну из девушек удалось найти благодаря оставленному окурку возле подъезда дома, где живет пенсионер. Сотрудники ЭКЦ подмосковной полиции установили личность подозреваемой, а сыщики ее задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье полицейские выявили швейный цех с контрафактной одеждой.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА