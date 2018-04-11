Отмечается, что причиненный компании-правообладателю ущерб превысил 1,5 млн рублей.

В Подмосковье полицейские выявили швейный цех с контрафактной одеждой. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, производство контрафактной одежды организовал 44-летний уроженец одной из азиатских стран. В нем трудились 12 нелегальных мигрантов одной из стран Юго-Восточной Азии. Само производство осуществлялось в подвале административного здания в деревне Островцы. В ходе осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 1500 товаров, 13 швейных машинок, прессы и клише.

Отмечается, что причиненный компании-правообладателю ущерб превысил 1,5 млн рублей. Сами мигранты работали и проживали прямо в цеху в антисанитарных условиях. В отношении нелегалов составлены административные протоколы. За нарушение миграционного законодательства они подвергнуты выдворению за пределы России. В отношении владельца подпольного цеха возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области полицейские в результате миграционного рейда выявили 17 нелегалов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА