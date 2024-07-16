Восемь иностранцев по решению суда будут выдворены за пределы страны.

В Оренбургской области полицейские в результате миграционного рейда выявили 17 нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в Соль-Илецком городском округе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого полицейские проверили легальность нахождения на территории РФ 53 мигрантов. В отношении девяти из них составлены административные протоколы за нарушения миграционного законодательства. Еще восемь иностранцев по решению суда будут выдворены за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Томске задержали грабителя, похитившего золотые украшения, смартфон и деньги у прохожей.

Видео: УМВД по Оренбургской области