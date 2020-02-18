В Томске задержали грабителя, похитившего золотые украшения, смартфон и деньги у прохожей

Сумма ущерба составила порядка 86 тысяч рублей.

В Томске полиция задержала грабителя, похитившего золотые украшения, смартфон и деньги у прохожей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. По данным следствия, злоумышленник подошел сзади к местной жительнице и нанес ей удар по голове, затем сломал потерпевшей палец и стянул с ее рук золотые украшения. Сумма ущерба составила порядка 86 тысяч рублей.

Женщине оказал помощь прохожий, который вызвал на место происшествия экстренные службы. Полицейские задержали грабителя по горячим следам на Иркутском тракте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более одного миллиона пачек сигарет.

Видео: УМВД по Томской области