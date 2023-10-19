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В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более одного миллиона пачек сигарет

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По предварительной версии, злоумышленники вели криминальный бизнес на территории деревни Шишкино.

В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более одного миллиона пачек сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, злоумышленники вели криминальный бизнес на территории деревни Шишкино. Одного из фигурантов задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков в производственном помещении правоохранители обнаружили табак, фильтры для сигарет, более одного миллиона пачек табачной продукции, упаковочные материалы и другие предметы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области пресекли незаконную реализацию речных раков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, москва, незаконный оборот, полиция, сигареты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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