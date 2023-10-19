По предварительной версии, злоумышленники вели криминальный бизнес на территории деревни Шишкино.

В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более одного миллиона пачек сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, злоумышленники вели криминальный бизнес на территории деревни Шишкино. Одного из фигурантов задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков в производственном помещении правоохранители обнаружили табак, фильтры для сигарет, более одного миллиона пачек табачной продукции, упаковочные материалы и другие предметы. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА