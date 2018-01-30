Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более 1,5 млн рублей.

В Самарской области пресекли незаконную реализацию речных раков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали жителя Татарстана в районе железнодорожной станции в Волжском районе. По данным следствия, у злоумышленника обнаружили около 800 кг живых речных раков в количестве более 15 тысяч штук. Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые речные раки выпущены в естественную среду обитания.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА