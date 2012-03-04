В Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге

Мужчина действовал по инструкции неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

В Москве сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник подпалил оборудование на перегоне Москва-Товарная – Ховрино в районе станции Останкино. Отмечается, что мужчина вступил в диалог с двумя незнакомцами через мессенджер. Те представились сотрудниками правоохранительных органов. Получив от них инструкции, мужчина приехал к указанному месту, облил релейный шкаф горючей жидкостью и с помощью спичек поджег его.

По словам задержанного, он был уверен, что помогает спецслужбам остановить поезд, который якобы перевозил оружие. В отношении гражданина и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА