В Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге

В Москве сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, злоумышленник подпалил оборудование на перегоне Москва-Товарная – Ховрино в районе станции Останкино. Отмечается, что мужчина вступил в диалог с двумя незнакомцами через мессенджер. Те представились сотрудниками правоохранительных органов. Получив от них инструкции, мужчина приехал к указанному месту, облил релейный шкаф горючей жидкостью и с помощью спичек поджег его.
По словам задержанного, он был уверен, что помогает спецслужбам остановить поезд, который якобы перевозил оружие. В отношении гражданина и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.
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Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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