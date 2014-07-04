Двое из них нарушили правила въезда на территорию РФ и режим пребывания.

В Красноярске полиция выявила семь нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, мигранты были выявлены среди таксистов, работающих возле городских аэропортов. Двое из них нарушили правила въезда на территорию РФ и режим пребывания. По решению суда нелегалы будут выдворены за пределы страны.

Также сообщается, у четверых мигрантов полицейские выявили несоответствия заявленным целям въезда с фактически осуществляемой деятельностью в России. По данным фактам проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что житель Кубани уличен в изготовлении мефедрона в своем частном доме.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю