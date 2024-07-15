Отмечается, что злоумышленник планировал продавать запрещенное вещество через теневой интернет-магазин.

Житель Кубани уличен в изготовлении мефедрона в своем частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сыщики провели осмотр частного дома задержанного и изъяли более 2,5 кг свежеприготовленного мефедрона, а также канистры с прекурсорами и реагентами для его приготовления. Также правоохранители обнаружили различные приспособления и посуду, использовавшиеся для производства "синтетики". Отмечается, что злоумышленник планировал продавать запрещенное вещество через теневой интернет-магазин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте.

Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю