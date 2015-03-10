В Петербурге выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

С начала года их стало почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету "Петростата" о социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, за период с января по май 2025 года в городе было зарегистрировано 26 988 преступлений. Из них 9 563 случая отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Их количество выросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля тяжких и особо тяжких правонарушений составила 35,4% от общего числа зафиксированных преступлений за пять месяцев текущего года. В частности, в городе было отмечено 75 убийств и покушений на убийство — это на 11,9% больше, чем годом ранее. Также зарегистрировано 119 случаев преднамеренного причинения тяжкого вреда здоровью, что на 0,8% превышает прошлогодние показатели.

Количество изнасилований и попыток изнасилования снизилось на 23,1%, составив 20 эпизодов. В то же время число случаев разбоя выросло на 18,6%, достигнув 51 инцидента. Зарегистрировано 226 грабежей — на 17,8% меньше, чем в январе–мае прошлого года. Число краж снизилось на 5,2% до 6 656 случаев, тогда как число зарегистрированных мошенничеств выросло на 4,8%, достигнув 8 959 эпизодов.

Также увеличилось количество фактов хулиганства — на 7,1%, до 90 случаев. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, возросли на 24,9%, составив 2 985 зарегистрированных фактов.

Ранее сообщалось, что в ходе миграционных рейдов на заводах в Петербурге задержаны 15 иностранцев.

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