Капитальный ремонт Невского проспекта начнется в августе

Движение транспорта по центральной магистрали будет временно ограничено.

Администрация Санкт-Петербурга объявила тендер на проведение ремонтных работ на Невском проспекте. Согласно данным портала госзакупок, бюджет проекта составляет 461 миллион рублей.

Государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства", выступающее заказчиком, определит подрядную организацию, которая до 28 октября 2025 года выполнит комплекс работ. В перечень задач входит замена асфальтового покрытия, приведение в соответствие уровня смотровых колодцев с дорожным полотном и обновление разметки.

Реализация проекта потребует временного ограничения движения транспорта по главной городской магистрали в августе текущего года. Предыдущий капитальный ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте проводился семь лет назад - в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в петербургской квартире Романа Старовойта идет ремонт.

Фото: Piter.TV