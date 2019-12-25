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В петербургской квартире Романа Старовойта идет ремонт
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В петербургской квартире Романа Старовойта идет ремонт

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Квартира расположена в элитном жилом комплексе на Малоохтинском проспекте.

В петербургской квартире бывшего министра транспорта Романа Старовойта, тело которого обнаружено в Одинцовском районе Подмосковья, продолжается ремонт. Об этом сообщило агентство РИА Новости, уточнив, что квартира расположена в элитном жилом комплексе на Малоохтинском проспекте.

Консьерж рассказал, что строительные работы начались недавно, ориентировочно месяц-два назад. У двери квартиры заметны следы строительной пыли.

Напомним, что 7 июля президент России Владимир Путин принял решение освободить Романа Старовойта от занимаемой должности министра транспорта. Предполагается, что похороны Романа Старовойта пройдут в Петербурге на Смоленском кладбище.

Фото:  Минтранс РФ

Теги: роман старовойт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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