В петербургской квартире Романа Старовойта идет ремонт

Квартира расположена в элитном жилом комплексе на Малоохтинском проспекте.

В петербургской квартире бывшего министра транспорта Романа Старовойта, тело которого обнаружено в Одинцовском районе Подмосковья, продолжается ремонт. Об этом сообщило агентство РИА Новости, уточнив, что квартира расположена в элитном жилом комплексе на Малоохтинском проспекте.

Консьерж рассказал, что строительные работы начались недавно, ориентировочно месяц-два назад. У двери квартиры заметны следы строительной пыли.

Напомним, что 7 июля президент России Владимир Путин принял решение освободить Романа Старовойта от занимаемой должности министра транспорта. Предполагается, что похороны Романа Старовойта пройдут в Петербурге на Смоленском кладбище.

Фото: Минтранс РФ