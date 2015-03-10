Роман Старовойт будет похоронен 11 июля на Смоленском кладбище Петербурга

Прощание с экс-главой Минтранса России планируют провести в эту пятницу, точное место прощальной церемонии пока не утверждено.

Дата и предполагаемое место захоронения бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта определены. Согласно информации "КП-Петербург", церемония прощания может состояться в пятницу, 11 июля на территории Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил изданию отец Полины Копыловой — 25-летней девушки, которую СМИ называют гражданской спутницей экс-чиновника. По его словам, точное место проведения церемонии ещё не согласовано.

По имеющимся данным, Старовойт скончался в подмосковном Одинцово. Его тело обнаружили рядом с припаркованным автомобилем Tesla представительского класса. Рядом находился пистолет "Макарова", ранее врученный в качестве ведомственной награды в 2023 году. Следственный комитет уже два дня занимается выяснением всех обстоятельств трагедии.

Как сообщалось, гибель экс-министра произошла незадолго до выхода в свет указа о его отставке. На опознание тела приехала Полина Копылова — девушка, с которой Старовойт проживал после развода с супругой.

У покойного остались родственники в Санкт-Петербурге. Он окончил среднюю школу в городе Сосновый Бор, затем обучался в БГТУ, а первые шаги в государственной службе делал в петербургском Комитете по инвестициям.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым в Одинцово.

Фото: Telegram / Роман Старовойт