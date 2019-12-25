Экс-министр транспорта Старовойт будет похоронен в Петербурге

Близкие покойного приняли решение организовать похороны именно в культурной столице, хотя точное место церемонии пока не определено.

Романа Старовойта, бывшего министра транспорта Российской Федерации, собираются похоронить в Санкт-Петербурге, сообщает издание "Фонтанка". Близкие покойного приняли решение организовать похороны именно в культурной столице, хотя точное место церемонии пока не определено.

Сам Роман Старовойт родился в Курске, однако школьные годы провел в Сосновом Бору, а карьеру государственного служащего начинал в петербургском Комитете по инвестициям.

7 июля Следственный комитет России распространил информацию о том, что тело Старовойта обнаружено в его доме в Одинцовском районе Подмосковья. Министерство транспорта РФ выразило официальные соболезнования родным и друзьям экс-главы ведомства. Старовойт исполнял обязанности министра транспорта с мая 2024 года, однако 7 июля указом президента России был освобожден от должности. Перед назначением министром он занимал пост губернатора Курской области.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что информация о гибели бывшего главы Минтранса доведена до сведения президента России Владимира Путина. Песков подчеркнул, что случившееся вызывает глубокое потрясение.

Фото: Telegram / Роман Старовойт