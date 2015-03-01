Прощание с народной артисткой Галиной Карелиной пройдет 11 июля в Александринском театре

Отпевание актрисы состоится в храме на Волковском кладбище после гражданской панихиды.

Александринский театр Санкт-Петербурга объявил о проведении прощания с народной артисткой России Галиной Карелиной. Церемония состоится 11 июля в 11:00 на основной сцене театра. В 13:00 в храме Волковского православного кладбища пройдет отпевание.

Карелина скончалась 9 июля в возрасте 94 лет. Актриса посвятила сцене Александринского театра 69 лет творческой деятельности, влившись в труппу в 1956 году. За это время она создала более 60 ярких сценических образов в произведениях классического и современного репертуара. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Театр имени А.С. Пушкина (Александринский) выразил соболезнования родным и близким выдающейся артистки, чье творческое наследие стало неотъемлемой частью истории русского театрального искусства.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Галина Карелина скончалась в возрасте 94 лет.

Фото: Пресс-служба Александринского театра