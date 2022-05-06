До 300 петербургских кафе и баров могут потерять лицензии на алкоголь

Новый закон запрещает продажу спиртного в заведениях площадью менее 50 кв.м в жилых домах.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки, ограничивающие торговлю алкогольной продукцией в заведениях общественного питания. Согласно новым правилам, право на продажу спиртного лишатся кафе и бары площадью менее 50 квадратных метров, расположенные в многоквартирных домах.

Как заявил председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов, под действие закона может попасть от 200 до 300 предприятий общепита, что составляет около 10% от общего количества подобных заведений в городе. Особое внимание уделяется так называемым "маскирующимся барам", которые ранее использовали законодательные лазейки, сочетая форматы магазина и бара. Об этом сообщает ТАСС.

Новые требования призваны упорядочить рынок общественного питания и исключить возможность обхода существующих ограничений на продажу алкоголя. Реестр предприятий, имеющих право на торговлю спиртными напитками, будет пересмотрен в соответствии с принятыми нормами.

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