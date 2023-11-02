У петербургского бизнесмена угнали авто стоимостью 3 млн рублей

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Оперативное прикрытие" сообщило, что около 01:00 24 июня владелец автомобиля — 40-летний руководитель предприятия по выпуску пластиковых изделий — заметил исчезновение своего серого внедорожника Hyundai Palisade 2019 года выпуска, припаркованного возле дома №79 на Московском проспекте. Мужчина указал стоимость машины примерно в 3 миллиона 670 тысяч рублей. Авто застраховано до конца июля текущего года, однако специальной охранной сигнализацией не оснащено.

Предположительно, инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Система мониторинга дорожного движения "Контроль передвижения автотранспорта" засекла этот кроссовер вечером 23 июня, в районе пересечения Рыбинской улицы и набережной Обводного канала.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что бар на Невском может получить штраф от УФАС за непристойную рекламу.

Фото: Piter.TV