Бар на Невском может получить штраф от УФАС за непристойную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Петербурге инициировало разбирательство по поводу сомнительной рекламной кампании бара "Евгенич". Подробности приведены в официальном сообщении ведомства.
Поводом для судебного процесса послужили жалобы жителей города, недовольных рекламой на витринах бара, содержащей неприемлемые формулировки и грубые выражения.
Кроме того, в рекламе отсутствовало обязательное предупреждение о негативных последствиях злоупотребления алкогольными напитками, которое должно сопровождать подобную рекламу.
Антимонопольщики пришли к выводу, что использованная реклама нарушает нормы этики и может трактоваться как поощрение употребления спиртного без учета возрастных ограничений.
Сейчас ведется служебная проверка обстоятельств дела. В случае подтверждения вины владельцев бара, их ожидают санкции в виде штрафа.
Ранее петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида и рэпера Toxi$ из-за рекламы виски.
Скриншот: Яндекс Панорамы
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