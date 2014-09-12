Бар на Невском может получить штраф от УФАС за непристойную рекламу

Поводом для судебного процесса послужили жалобы жителей города, недовольных рекламой на витринах бара, содержащей неприемлемые формулировки и грубые выражения.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Петербурге инициировало разбирательство по поводу сомнительной рекламной кампании бара "Евгенич". Подробности приведены в официальном сообщении ведомства.

Поводом для судебного процесса послужили жалобы жителей города, недовольных рекламой на витринах бара, содержащей неприемлемые формулировки и грубые выражения.

Кроме того, в рекламе отсутствовало обязательное предупреждение о негативных последствиях злоупотребления алкогольными напитками, которое должно сопровождать подобную рекламу.

Антимонопольщики пришли к выводу, что использованная реклама нарушает нормы этики и может трактоваться как поощрение употребления спиртного без учета возрастных ограничений.

Сейчас ведется служебная проверка обстоятельств дела. В случае подтверждения вины владельцев бара, их ожидают санкции в виде штрафа.

Ранее петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида и рэпера Toxi$ из-за рекламы виски.

Скриншот: Яндекс Панорамы