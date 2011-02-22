В Петербурге выпустили в дикую природу двух ладожских нерп

Животных вернули в естественную среду после завершения реабилитации в центре Фонда друзей балтийской нерпы.

В Санкт-Петербурге состоялся первый в 2025 году выпуск в естественную среду обитания двух ладожских кольчатых нерп, как сообщили в пресс-службе "Водоканала Петербурга". Мероприятие провели сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Реабилитационный центр данной организации находится на территории городского водоканала.

На церемонии присутствовали две особи — нерпа по кличке Осик, найденный ранее в акватории Невы, и вторая нерпа, обнаруженная в мае в районе Приозёрска.

Как отметили специалисты, оба животные имели отличающиеся поведенческие особенности. Осик в процессе восстановления проявлял упрямство — отказывался от еды и избегал контактов с людьми. Его напарница, напротив, вела себя спокойно и покладисто, не проявляя признаков агрессии или стресса.

Возвращение нерп в природу стало возможным благодаря успешной работе специалистов по уходу и восстановлению диких морских млекопитающих. Ожидается, что в течение года в акватории Ладоги будут выпущены ещё несколько особей, проходящих сейчас курс реабилитации.

Ранее одинокую нерпу заметили на набережной Карповки.

Фото: петербургский Водоканал