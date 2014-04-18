Петербургский экс-сотрудник ГАИ приобрел пять квартир в Крыму на «сомнительные» доходы

Прокуратура требует обратить недвижимость стоимостью свыше 40 млн рублей в доход государства.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга инициировала судебный процесс о конфискации имущества бывшего старшего инспектора ГИБДД. Основанием для иска стали приобретенные им пять квартир в Судаке (Крым), земельный участок с домом в Курортном районе Петербурга, а также другие активы общей стоимостью более 40 млн рублей.

Как установлено в ходе проверки, указанное имущество было приобретено на доходы, не подтвержденные официальными источниками. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в суде. В случае удовлетворения требований прокуратуры все объекты недвижимости и иное имущество будут обращены в доход Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят пятерых сообщников, разместивших на нелегальной свалке 315 тонн отходов.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор