На территории музейно-исторического парка горожане смогут примерить костюмы того времени, узнать о старинных традициях, принять участие в мастер-классах.

На "Острове фортов" пройдет праздник Петра Великого. Жителей Северной столицы приглашают на мероприятия с 16 по 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе пространства.

На территории музейно-исторического парка горожане смогут примерить костюмы того времени, узнать о старинных традициях, принять участие в мастер-классах. Кроме того, посетители смогут попробовать себя в фехтовании, бальных танцах и лепке фигур из марципана.

17 июня на территории "Острова фортов" пройдет сразу два мероприятия: "Праздник Петра Великого" и фестиваль "Паруса Кронштадта". Петербуржцы смогут с берега понаблюдать за водными гонками и увидеть шоу-программу. Завершится богатая на события неделя концертом звезд российской эстрады. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей железных дорог в День России.

Фото: Телеграм / Остров Фортов | Кронштадт