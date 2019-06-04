Горожане увидят легендарные паровозы, тепловозы, электровозы, вагоны.

В День России, 12 июня, петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей железных дорог в День России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Горожане увидят легендарные паровозы, тепловозы, электровозы, вагоны и другую железнодорожную технику. Кроме того, все желающие смогут попасть в кабину машиниста и даже поуправлять огромным поездом с помощью VR-реальности.

Здесь можно посмотреть на поезд снизу или посетить 6 восстановленных интерьерных вагонов. А после увлекательной прогулки посетители смогут пообедать в вагоне-ресторане.

Музей будет работать с 10 до 18:00. Вход 12 июня бесплатный.

Ранее на Piter.tv: в день России в музее "Россия - моя история" состоится праздничная программа.

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России