В день России в музее "Россия - моя история" состоится праздничная программа

В программе праздника – концерт и экскурсии.

В понедельник, 12 июня, в историческом парке "Россия - моя история" пройдет праздничная программа "День России. Лето. Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Для посетителей с 11:00 до 16:00 каждый час будут проводиться экскурсии по экспозиции "Русский Азов". В 16:30 на площадке начнется праздничный концерт. Перед зрителями выступит вокальный ансамбль "Коневец-квартет" и группа "Лампасы".

Вход во все экспозиции, кроме "Мистический Петербург. Город, которого нет" и "Терракотовая армия", в этот день будет бесплатным.

12 июня Исторический парк работает с 10 до 20 часов.

Ранее на Piter.tv: на территории Лопухинского сада пройдет праздник народного костюма 12 июня.

Видео: Телеграм / Россия – Моя история" Санкт-Петербург