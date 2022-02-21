На территории Лопухинского сада пройдет праздник народного костюма 12 июня

Горожане увидят показы костюмов от дизайнеров и творческих коллективов.

На территории Лопухинского сада на Петроградской стороне в День России, 12 июня, пройдет праздник народного костюма "Нарядный день". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Горожане увидят показы костюмов от дизайнеров и творческих коллективов. Кроме того, перед зрителями выступят фольклорные ансамбли, в саду пройдут игры и конкурсы.

Праздник приурочен ко Дню России и проходит в рамках молодёжного патриотического фестиваля "Моя страна".

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Фото: citywalls